Суд не внял письму 155 общественных деятелей и оставил Юрия Дмитриева в СИЗО

Верховный суд Карелии отклонил апелляцию, поданную на пребывание под стражей главы местного "Мемориала" Юрия Дмитриева, передает пресс-служба суда. 64-летний историк останется в изоляторе как минимум до 25 июня.

Таким образом, судья отказался перевести подследственного под домашний арест, как того просили у него в мае общественные деятели, объединившие свои подписи под коллективным письмом. В свою очередь, письмо было продиктовано известиями о первых случаях инфицирования COVID-19 заключенных в СИЗО, в котором вынужден сидеть пожилой историк.

"Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности", - говорилось в документе.

Дмитриеву инкриминируют развратные действия в отношении малолетней приемной дочери и держат за решеткой в общей сложности уже около трех лет. Правозащитники, в том числе международные, считают его преследование полностью сфабрикованным и политически мотивированным.