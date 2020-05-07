Просьба кубанского врача передать ей медицинские маски привела к делу о фейках

На главу кубанского филиала общественной организации "Альянс врачей", эндокринолога Юлию Волкову составили административный протокол из-за того, что она выложила в интернет видео с просьбой предоставить ей средства индивидуальной защиты.

"Сообразили новую статью о фейках 13.15 КоАП РФ. Ну надо же план выполнять и ее апробировать. На ком? Эпидемия! Ну конечно же на врачах!", - рассказала об инциденте в Twitter глава движения Анастасия Васильева.

Отметим, что у профсоюза "Альянс врачей" отношения с властью, и прежде складывавшиеся не лучшим образом, с началом пандемии коронавируса усугубились. Резонансным случаем стало апрельское задержание Васильевой, которая вместе с соратниками везла медицинские маски в больницу Новгородской области.