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11:50

"Надо набраться терпения": Беглов пообещал перенести торжества по случаю Дня Победы

фото ЗакС политика "Надо набраться терпения": Беглов пообещал перенести торжества по случаю Дня Победы

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов высказался об отмене мероприятий, которые должны были пройти во вверенном ему городе 9 мая. Обращение губернатора приводит пресс-служба Смольного.

Городской глава заверил жителей, что все торжества по случаю 75-летия со Дня Победы обязательно состоятся, и дата для них будет выбрана позднее.

"Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник – День Победы. А сейчас нам надо набраться терпения. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня – сохранить жизнь и здоровье сограждан", - напомнил Беглов.

В Петербурге 9 мая должно было пройти свыше двухсот праздничных мероприятий. Отменен не только парад техники и войск, но и фейерверк.

ЗАКС.Ру рассказывал, какие события должны состояться в городе на Неве в обозначенный день.


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