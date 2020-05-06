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6 мая, 21:08

Как в Петербурге пройдет День Победы

Празднование Дня Победы в Петербурге, как и во многих других российских городах, практически полностью переходит в онлайн-формат, например, акция "Бессмертный полк". Некоторые традиционные мероприятия в городе все же состоятся: улицы Петербурга частично украсят, губернатор возложит цветы, парад пройдет в воздухе, но привычного праздничного фейерверка не будет.

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Без фейерверка, но с украшениями

Традиционный парад в честь Дня Победы президент России Владимир Путин отменил еще 16 апреля. Он заявил, что его проведут позже - после победы над коронавирусом. Перенос касается не только парада на Красной площади, но и во всех городах России. Вместе с ним правительство отказывается от проведения шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий. 

Парады, правда, отменили не полностью: в Петербурге и еще 11 городах страны они пройдут в воздухе. Задействована будет военная авиация, заявили в Западном военном округе.  

Подробнее о том, как в Петербурге планируется праздновать День Победы, главы нескольких городских ведомств рассказали на пресс-конференции в ТАСС 6 мая. 

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков подтвердил, что воздушный парад в городе состоится. Также традиционно в День Победы зажгут Ростральные колонны и проведут салют на территории Петропавловской крепости, уточнил руководитель ведомства.

Об этом написали и на сайте администрации города уже после пресс-конференции. Смольный сообщил, что глава Петербурга Александр Беглов обсудил празднование 9 мая с командующим войсками Западного военного округа генералом-полковником Александром Журавлевым. В итоге решено, что салют дадут из пушки: "первый залп праздничного артиллерийского салюта из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа", - сообщается на сайте администрации.

Позже Смольный к этой информации добавил еще одно предложение: "Фейерверк не планируется".

Отметим, салют - исконно военная терминология и подразумевает под собой "торжественное воинское приветствие или отдание почестей кому-либо орудийными залпами, многоцветными ракетами и т.п.", уточняет этимологический словарь русского языка. Буйство красок в небе, которое можно наблюдать во время больших праздников, называется фейерверком.

Траурные же мероприятия с официальными лицами не отменены, сообщил Ржаненков на пресс-конференции. По его словам, главы районов 8 мая возложат цветы и венки к местам захоронений и обелискам. Губернатор Петербурга Александр Беглов почтит память погибших на Площади Победы и Пискаревском мемориале, рассказал глава комитета по социальной политике. 

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол сообщил на пресс-конференции, что город к празднику украсят на 15% от ранее запланированного объема. Всего планируется разместить 1123 элементов по более 40 адресам, уточнил глава ведомства. Остальную часть оформления город увидит позже, когда решено будет проводить парад в честь 75-летия победы, заявил Рябовол. 

Он призвал петербуржцев в праздник оставаться дома, но признал, что 100% людей в своих квартирах не останутся. Тем более, что есть работающие люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города, добавил глава комитета. Он уточнил, что для них в первую очередь город и украсили к 9 мая, чтобы они смогли почувствовать праздник. Но есть и другая причина - дань памяти, отметил Рябовол:

- Работая даже в праздничные дни, они должны все-таки чувствовать наступление этой великой даты и иметь соответствующее настроение. Я бы, наверное, скорее сказал, не на кого это ориентировано, а что это просто дань памяти.

По ранее опубликованной информации на сайте комитета по печати, общая сумма всех планируемых затрат на оформление города составляла 60 млн рублей. Если учитывать, что в мае будет выполнено только 15%, то городской бюджет на дань памяти потратит около 9 млн рублей.

Для людей от властей

Помимо украшений города, которые установят власти Петербурга, гражданам предложено празднично оформить окна своих квартир в тематике Дня Победы. По словам председателя комитета по молодежной политике и и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, на 6 мая в рамках акции "Окна Победы" украшены более 2,5 тысяч окон. Если же у кого есть сложности с придумыванием варианта оформления, то на странице комитета "ВКонтакте" можно скачать трафареты украшений, добавила Аблец.

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Заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что все желающие могут скачать специальное предложение "Свеча в окне" и во время минуты молчания в 19:00 часов 9 мая загрузить туда фотографию своего предка, участвовавшего в войне. Сервис поместит фотографию в рамку на фоне мемориала на Пискаревском кладбище и зажжет рядом с изображением свечу. Позже, в 21:50 часов, петербуржцам предлагается зажечь фонарики в окнах, чтобы почтить память погибших, рассказал глава комитета по соцполитике Ржаненков.

Некоторые акции для ветеранов все же пройдут в оффлайне, поведала Аблец. По ее словам, молодые добровольцы решили провести небольшие парады и концерты под окнами ветеранов. Все меры предосторожности от заражения коронавирусом во время мероприятий будут соблюдаться, уточнила глава комитета по молодежной политике.

- Не могли мы удержаться и не сделать несколько очных мероприятий, будем делать их, конечно, со всеми мерами предосторожности, с соблюдением всех правил. Обязательно по двум адресам у домов ветеранов в Павловске пройдут парады у окон ветеранов. Это будут немногочисленные, не полноценные парады, но, тем не менее, наши юнармейцы сказали, что они готовы при всех требованиях, со всеми правилами, но обязательно хотят пройти и отдать честь тем, благодаря кому мы сейчас живем под мирным небом, - рассказала Аблец. 

Проведение же "Бессмертного полка" на улицах города решили не устраивать. Акция пройдет в прямом эфире на телевидении и в интернете. Для участия все желающие должны отправить фотографии участников войны и рассказы о них через сайт намважнопомнить.рф. Там же все истории будут выкладывать после модерации. 

Руководитель штаба регионального отделения движения "Бессмертный полк России" в Петербурге Андрей Краснобаев рассказал на пресс-конференции 6 мая, что в дополнению к этому пройдет акция "Лента героев". По своему содержанию она напоминает "Бессмертный полк" 2020 года.

- Ключевая особенность нашего проекта: участник не только загружает фото и данные по своему герою в бесконечную онлайн-ленту, но и получает 15-секундный видео-фрагмент о героях на свою электронную почту, который он сможет разместить в соцсетях, отправить своим близким. Главным героем этого фрагмента будет как раз его ветеран, - сообщил Краснобаев.

Власти и причастные к ним волонтеры планируют проведение и других разных акций в честь Дня Победы. Полный список можно увидеть на сайте комитета по молодежной политике, рассказала Аблец. 

Помимо акций к 9 мая город подготовил концерты и другие мероприятия. Их будут транслировать онлайн на специальном сайте, рассказал замглавы комитета по культуре Болтин. Мероприятия ко Дню Победы собраны на портале в специальный раздел. Болтин добавил, что при подготовке к проведению концертов запрет на организацию культурных массовых мероприятий обходить не пришлось:

- Мы никоим образом не обходили никакие запреты. Мы совместно с Роспотребнадзором и комитетом по здравоохранению разработали и утвердили стандарт безопасности подобного рода мероприятий.

Среди требований: проверка здоровья всех участников мероприятия, ограничение количества людей на площадке и другое, рассказал замглавы ведомства. Все они на очень четко соблюдаются, уточнил Болтин. 

Напомним, в марте губернатор Петербурга Александр Беглов запретил проведение в городе массовых культурных, спортивных и других мероприятий из-за возможности распространения коронавируса. 

София Саттарова


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