Сын депутата Госдумы Катенева увеличил свой автопарк до трех "Мерседесов"

Член муниципального совета МО "Озеро Долгое" Александр Катенев, который приходится сыном депутату Госдумы от "Единой России" Владимиру Катеневу, приобрел в 2019 году новый, уже третий автомобиль "Мерседес". Это следует из сведений о доходах и имуществе муниципалов, опубликованных на сайте МО "Озеро Долгое".

У автодилеров стоимость нового автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG E596KE126 - такой же пополнил автопарк Катенева-младшего - начинается от 3,1 млн рублей. Муниципал указал в декларации, что совершил покупку за счет накоплений за предыдущие годы.

Помимо трех "Мерседесов", мундеп владеет мотоциклом Harley-Davidson, квадроциклом и тремя понтонами. В его собственности находятся две квартиры площадью 112,9 и 114,5 кв. м, жилые дома площадью 40,3 кв. м, 148,4 кв. м и 504,5 кв. м, а также земельные участки площадью 1 и 2,5 тысячи "квадратов". В пользовании Катенева-муниципала - квартира на 85 кв. м.

Годовой доход мундепа составил 2,9 млн рублей. Больше него в совете МО "Озеро Долгое" за 2019-й заработал только депутат Илья Абызов, задекларировавший 10,6 млн рублей.

Александр Катенев работает директором расположенного в Пятигорске южного филиала "Центра инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" (ЦИУС ЕЭС). На своей личной странице в Facebook муниципал указал, что проживает в Пятигорске. В 2017 году, по сообщению телеканала "Свое", власти Ставропольского края вручили Катеневу-младшему грамоту президента России во время чествования "заслуженных труженников Ставрополья".

"Озеро Долгое" - лояльный депутату Госдумы Владимиру Катеневу муниципалитет. На сайте муниципального образования размещен его портрет и публикуются поздравления парламентария с праздниками. В местном совете заседают только единороссы. При этом, согласно первоначальным итогам выборов сентября 2019 года, совет должен был стать многопартийным. Однако на нескольких участках были произведены пересчеты голосов, в результате которых победу одержали представители "Единой России". Оппозиционные кандидаты, наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий утверждали, что их на эти пересчеты не приглашали.

Фактически победившие, но в результате не попавшие в совет оппозиционеры на несколько часов заняли помещение избирательной комиссии муниципалитета (ИКМО) и просили показать им выборную документацию. Оппозиционеры планировали убедиться в целостности упаковок опечатанных бюллетеней. Председатель ИКМО Галина Светлова под разными предлогами отказывалась показывать им документы. Позже кандидатов и поддерживавших их людей выгнала полиция, занявшая сторону ИКМО и единороссов.

Через некоторое время законность победы "Единой России" подтвердил Приморский районный суд.