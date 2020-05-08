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14:04

Комитет по соцполитике: Выплаты пожилым за соблюдение самоизоляции начнутся после снятия ограничений

фото ЗакС политика Комитет по соцполитике: Выплаты пожилым за соблюдение самоизоляции начнутся после снятия ограничений

Комитет по социальной политике Петербурга опроверг информацию о том, что выплаты в 2000 рублей людям старше 65 лет за соблюдение режима самоизоляции якобы начали поступать и с них взимается подоходный налог. Деньги будут выплачивать только после окончания периода самоизоляции, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета. Там же уточнили, что выплата будет единоразовая и не станет облагаться никакими налогами.

В ранее опубликованном документе от комитета сообщалось, что выплата в две тысячи рублей полагается тем гражданам старше 65 лет, кто не работает и соблюдает режим самоизоляции. Если же у МВД или других ведомств есть информация о несоблюдении самоизоляции, то человеку деньги не выплатят. Не получат две тысячи и те, кто находился на стационарном социальном обслуживании у организаций из Реестра поставщиков социальных услуг в Петербурге. В этот реестр входят в том числе дома-интернаты ветеранов войны и труда. 

Для получения выплаты человек старше 65 лет должен самостоятельно подать  заявление о выплате в свою районную администрацию до 1 сентября. Деньги поступят на уже существующие счета для различных выплат, уточнили ЗАКС.Ру в комитете:

- Эти деньги поступят на те счета, на которые они обычно получают все свои выплаты: кто на карту, кто на почту и так далее. У всех есть такое заявление на получение выплат.

Ранее 8 мая депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в Facebook сообщил со ссылкой на обратившуюся к нему петербурженку, что обещанные выплаты уже начали поступать на счета пожилых людей. При этом, с них якобы взимается подоходный налог и сумма сокращается до 1740 рублей, сказано в сообщении парламентария. Макаревич в комментариях к этой записи заявила, что она выплату пока не получала, а информацию узнала из соцсети. ЗАКС.Ру не удалось найти другие публикации о получении выплаты. 

Позже Вишневский опроверг информацию о взимании налога с выплаты за соблюдение режима самоизоляции. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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