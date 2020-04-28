Смольный передумал отслеживать неизолировавшихся пенсионеров по проездным

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил новую редакцию порядка предоставления выплат в 2 тысячи рублей лицам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Пока документ находится на антикоррупционной экспертизе.

В новой версии распоряжения комитета появилось уточнение, что пожилые петербуржцы должны будут сами подать заявление о выплате до 1 сентября в свою районную администрацию. Прежде предполагалось, что финансовую поддержку они получат на основе списков, подготовленных органами власти. Для инвалидов 1 группы, лиц старше 80 лет и тех, кто находится на медицинском наблюдении на дому, сделано исключение - им выплата предоставляется на основе данных электронного регистра населения или медорганизации.

Претендовать на эти 2 тысячи рублей могут неработающие граждане, достигшие возраста 65 лет до 30 марта 2020 года и не покидавшие своего дома или дачи в течение всего срока, установленного постановлением правительства №121 (на момент публикации этот период ограничивается периодом с 30 марта по 30 апреля).

Расширился список причин для отказа. Не смогут претендовать на выплату, согласно опубликованному документу, те пожилые граждане, о которых у МВД или других органов и организаций имеются сведения о несоблюдении режима самоизоляции. Те, кто в период ограничений работал, тоже не смогут получить данной финансовой поддержки. Как и лица находившиеся с 30 марта по 30 апреля на стационарном социальном обслуживании у организаций, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге. В этом реестре значатся, в том числе, дома-интернаты ветеранов войны и труда.

В прошлой редакции содержалось всего три причиные исключения из списка получателей выплат: данные об использовании льготного проездного, данные МВД о нарушении режима самоизоляции и если пенсионер является руководителем или сотрудником предприятий или органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. В новой версии документа отслеживание проездных билетов пожилых петербуржцев уже не упоминается.

Получить выплату можно будет только после окончания периода самоизоляции, установленного постановлением правительства № 121. В этот документ с 13 марта 2020 года уже неоднократно вносились изменения, в том числе и в части установления сроков ограничений. Сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 12 мая.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении 600 млн рублей на единовременные выплаты самоизолировавшимся петербуржцам старше 65 лет.

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