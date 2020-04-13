Дни повышенной готовности: Как менялись Петербург и его губернатор

Месяц назад в Петербурге из-за распространения коронавируса был введен режим повышенной готовности. Губернатор Александр Беглов несколько раз ужесточал его условия. ЗАКС.Ру вспоминает, как это меняло жизнь города и как менялась риторика самого губернатора.

На утро 13 апреля в Петербурге зафиксировано 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 78 человек уже поправились, а четверо скончались. Петербург третий в России регион по количеству инфицированных, после Москвы и Московской области. Ежедневно выявляется по несколько новых случаев заражения. За последние сутки был установлен городской антирекорд - плюс 121 пациент с COVID-19.

Первые дни. "У города достаточно средств"

О первом петербургском случае заражения было объявлено 5 марта, менее полутора месяцев назад. Александр Беглов публично прокомментировал приход в Петербург коронавируса на следующий день, во время рабочего совещания по вопросам празднования 8 марта. Он заявил, что "у города достаточно средств и сил, чтобы обеспечить профилактику и оперативно реагировать на случаи заболеваний, если они возникнут". После этого он попросил подчиненных обеспечить на улицах "праздничное настроение и безопасность". 7 марта подтвердился еще один случай заражения. Вечером того же дня Беглов выложил на своей странице "ВКонтакте" видеообращение в поддержку студентов СЗГМУ им. И.И. Мечникова, запертых в общежитии на карантин. "Петербург своих не бросает", - пообещал глава города. О первых больных ничего сказано не было.

В следующий раз губернатор обратился со своей страницы к народу только через неделю, 14 марта. За прошедшие дни он встречался со студентами консерватории, обещал организовать 1 июня военно-патриотический лагерь в Кронштадте и достойно провести летом матчи чемпионата Европы по футболу. Городские власти никак не реагировали на массовое целование мощей православными верующими в Казанском соборе и первые очереди в магазинах из желающих закупиться едой впрок.

Беглов в своем видеообращении рассказал подписчикам, что всю прошедшую неделю в городе велась работа, просто ее никто не афишировал. Он сообщил о подписанном накануне постановлении № 121 регионального правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Видео, очевидно, было снято днем ранее и получилось так, что глава города дал своим подписчикам неактуальную информацию о пяти зараженных петербуржцах, хотя их было уже шесть.

Большинство положений оригинальной редакции постановления № 121 носило рекомендательный характер. Граждан просили не посещать другие страны и воздержаться от участия в крупных культурно-массовых мероприятий. Организаторов этих мероприятий обязали ограничить их массовость тысячью человек. При этом Беглов все еще был полон оптимизма.

"Мы понимаем, что нужно доставить радость детям, поэтому ограничили по рекомендации главного санитарного врача Петербурга численность участников до тысячи человек. Если потребуется увеличить, и обстановка будет нормальная, значит, увеличим, если потребуется уменьшить - будем уменьшать", - заявил глава города журналистам.

Уже на следующей неделе, 18 марта, Беглов вообще запретил массовые мероприятия, а также мероприятия в театрах и музеях, рекомендовал работодателям наладить удаленную работу, а пожилым людям - не выходить из дома. На карантин закрылись школы и детские сады. За день до этого он сообщил на своей странице "ВКонтакте" о решении временно не принимать в "Пулково" самолеты из Евросоюза. В Боткинской больнице к тому времени находилось 7 человек с подтвержденным COVID-19.

"Петербуржцев призываю сохранять спокойствие. Город полностью обеспечен всем необходимым. У нас достаточные запасы продовольствия и других товаров повседневного спроса", - написал губернатор.

В комментариях ему ответили, чтобы он начал раздавать народу медицинские маски и сообщили о пустых полках в магазинах. Проблема отсутствия средств индивидуальной защиты во многих аптеках существует до сих пор, а вот продуктовая паника прекратилась очень быстро.

Вторая половина марта. "Есть четкий план"

"В Петербурге ситуация стабильная, но мы видим, что происходит в других странах и делаем все, чтобы не допустить подобного в нашем городе", - заявил Беглов в своем очередном видеообращении к горожанам от 18 марта.

Примерно с этого дня на сайте Смольного стало появляться заметно больше новостей о коронавирусе и сражающимся с ним губернатором. Беглов ежедневно проверял безопасность городских предприятий, транспортных сетей, посещал медицинские учреждения. Общаясь с журналистами 21 марта, он заявил, что у него есть четкий план действий, который он не хочет раскрывать. Губернатор также призвал жителей других регионов не приезжать в Петербург:

"Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать, по большому счету".

24 марта он внес новые дополнения к постановлению правительства №121, запретив курить кальяны в общественных местах и ограничив вместимость кафе, столовых и ресторанов до 50 человек. На тот момент в городе был уже 21 случай заражения новой инфекцией, два человека успели выздороветь.

25 марта состоялось первое "антивирусное" телеобращение к стране президента Владимира Путина. Он, в частности, сообщил о переносе даты всенародного голосования по обнулению собственных президентских сроков и другим поправкам в Конституцию, а также объявил о решении сделать следующую неделю нерабочей. Смольный на следующий день отреагировал на это новым дополнением к своему постановлению.

Работа общепита на срок до 5 апреля теперь стала запрещена совсем, разрешалось только продавать еду на вынос. Должны были приостановить свою деятельность магазины, торгующие не товарами первой необходимости, бизнес-центры и предприятия, кроме производств непрерывного цикла. Под запрет попало посещение храмов, а также зеленых зон из специального перечня городского правительства. Были на время упразднены отдельные маршруты городского общественного транспорта и приостановлено действие льготных проездных билетов. Новые поправки в дополнения Беглов вносил и два последующих дня. В частности, градоначальник распорядился выдавать оставшимся дома школьникам продуктовые наборы и открыть в детских садах дежурные группы для детей продолжающих работать сотрудников.

Президентское обращение губернатор прокомментировал каналу "Город плюс".

"Сегодня президент в своем обращении сказал то, чего ждал каждый. В трудные времена главным приоритетом государства остаются жизнь и здоровье граждан. Мы будем работать на опережение", - пообещал Беглов.

Запретительные меры. "Ситуация сложная"

"Это сегодня проблема, это вызов, это настоящая война, чума XXI века, - сказал Беглов о коронавирусе 28 марта, после посещения больницы им. Боткина. - И себя нужно вести ответственно за себя и за своих родных и близких".

28 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Петербурге. С начала эпидемии в регионе было зарегистрировано 37 подтвержденных случаев COVID-19. Через два дня таких случаев стало 50. Появился второй погибший. В тот же день, 30 марта, Беглов запретил выход на улицу для лиц старше 65 лет. Остальным рекомендовал не покидать дома без лишней необходимости на период нерабочей недели. Чтобы остановить горожан от посещения лесопарковых зон, был установлен противопожарный режим.

31 марта состоялось первое и пока единственное большое заседание городского правительства в условиях пандемии. На нем решались в основном текущие вопросы. О коронавирусе говорили лишь в конце. В частности, Беглов заявил, что "у города есть накопленные ресурсы, которые позволят выдержать временные трудности" из-за введеных ограничений. Глава города зачитал перед членами правительства справку о количестве больных. Хотя оперативный штаб уже опубликовал актуальные на 31 марта данные, объявив, что количество зараженных за сутки увеличилось в Петербурге на 48 человек, губернатор озвучил неактуальную информацию, без учета этих больных.

К началу апреля темы, связанные с коронавирусом, захватили практически всю медиаповестку города. Любой выход Беглова на публику посвящался борьбе с COVID-19. 3 апреля - на следующий день после второго обращения президента страны, в котором Путин объявил весь апрель нерабочим - губернатор продлил режим вынужденной изоляции для лиц старше 65 лет, пролонгировал запрет на посещение садов и парков, детских и спортивных площадок.

Значительную часть коммерческих организаций города обязал продолжать не работать. К этому времени с начала эпидемии в городе был зарегистрирован 171 случай заболевания COVID-19. Из них выздоровело 28 человек, а двое умерло.

6 апреля Беглов провел совещание с силовиками, на котором призвал их действовать жестче и в случае необходимости составлять на нарушителей режима самоизоляции. Согласно принятым на федеральном уровне законам, нарушителям грозили штрафы до 40 тысяч рублей и уголовная ответственность, в случае если их действия отразились на чьем-то здоровье и жизни. Силовики принялись выполнять поручение со всей ответственностью, появились первые административные протоколы за игру с ребенком на детской площадке, прогулку в парке, суды закрывали работавшие в карантин "Пышечную" и спортивный зал "Сила", а также другие заведения.

В первых числах апреля риторика и настроение главы города заметно изменились. На совещании регионального правительства 6 апреля Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом "ухудшается с каждым днем". Даже в своем последнем видеообращении "ВКонтакте" губернатор просил горожан оставаться дома особенно настойчиво.

"Не хочу драматизировать, но ситуация сложная, - говорил он 8 апреля. - Заболеваемость растет. Выздоровление идет очень медленно".

За несколько часов до публикации этого видео Беглов принял участие в онлайн-конференции с Путиным. Стенограмма их разговора была опубликована на сайте Кремля. Губернатор рассказал президенту о трудностях, которые могут в ближайшем будущем возникнуть с обеспечением Петербурга аппаратами искусственной вентиляции легких, индивидуальными средствами защиты медперсонала, лекарствами и больничными койками. Губернатор попросил поддержки и содействия.

"Просим рассмотреть предложение о зачислении налога на прибыль организаций в бюджет субъектов Российской Федерации без отчисления в федеральный бюджет. Увеличить минимальную величину пособия по безработице. Представить из федерального бюджета субъектам Федерации кредиты сроком на три года. С 1 июля 2020 года вступает в силу изменение в федеральное законодательство, позволяющее закупать продукцию у единого поставщика на сумму не более 3 миллионов рублей. Предлагаем перенести вступление в силу этих изменений на 15 апреля 2020 года. Просим издать постановление Правительства Российской Федерации для дистанционной регистрации граждан в целях поиска работы", - цитирует Беглова аппарат Кремля.

Он также попросил главу государства упростить порядок регистрации и начала использования российских лекарственных препаратов и ввести процедуру упрощенной регистрации импортных.

В разговоре с президентом и в нескольких теле- и интернет-обращениях Беглов говорил слова благодарности бизнес-сообществу, которое в непростой период помогает городским властям. Однако не секрет, что взаимоотношения бизнеса и власти в сложившихся условиях, мягко говоря, неоднозначны. Многие предприниматели не скрывают свое раздражение необходимостью приостановить работу как минимум на месяц без каких-то существенных мер поддержки от государства. Основная масса бизнесменов свое недовольство проявляет тихо, но бывают и исключения. Например, петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил, что откроет 15 апреля свои заведения, если в городе не будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Последнее пока дополнение в постановление № 121 было опубликовано в пятницу, 10 апреля. За неделю до Пасхи губернатор запретил жителям города посещать кладбища. Кроме того, несколько бывших рекомендаций для петербуржцев превратились в запреты. Теперь наказания предусмотрены не только за организацию публичных мероприятий или работы различных заведений, но и за посещение этих запретных мероприятий и мест. Все приведенные в постановлении № 121 запреты и ограничения с 10 апреля стали общегородскими правилами поведениями на период режима повышенной готовности.

В конце этой недели вступит в силу региональный закон, по которому оштрафовать на 4-5 тысяч рублей могут людей, нарушивших установленные в городе правила, но не преступивших административный и уголовный кодексы России. Городские власти еще не озвучивали, каких именно нарушителей будут наказывать такого рода штрафами. Возможно, под них могут попасть посетители временно запрещенных мероприятий и продолжающих действовать в обычном режиме заведений общепита.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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