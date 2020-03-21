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14:48

"Зачем вам это надо?": Беглов отказался говорить о плане Смольного по сдерживанию коронавируса

фото ЗакС политика "Зачем вам это надо?": Беглов отказался говорить о плане Смольного по сдерживанию коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что у Смольного есть план действий по сдерживанию распространения коронавируса, однако раскрыть его он отказался, передает «Фонтанка.ру».

«Есть чёткий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо? План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения», - сказал Беглов.

По его словам, Петербург не планируется закрывать полностью при ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, нельзя закрыть метро. Что тогда будет? Продукты не будут привозить и многое другое», - пояснил Беглов.

Обновлено 15:33 Вместе с тем Беглов призвал жителей других регионов воздержаться от поездок в Петербург, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать, по большому счету», - сказал Беглов.

Пока в Петербурге подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, все пациенты находятся на лечении в Боткинской больнице. Там же находится заболевшая инфекцией женщина из Ленобласти.


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