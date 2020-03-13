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20:35

Беглов: Запрет на массовые акции не сильно коснется культурных мероприятий

фото ЗакС политика Беглов: Запрет на массовые акции не сильно коснется культурных мероприятий

Новейший запрет на проведение массовых собраний и иных общественных мероприятий численностью больше одной тысячи человек не должен ощутимо коснуться учреждений культуры и гостей спектаклей, выставок и концертов, заявил губернатор Александр Беглов. Во вступающем в силу 16 марта распоряжении намеренно было задано именно такое число граждан, поскольку, по подсчетам Смольного, редкая культурная площадка позволяет единовременно вмещать больше введенного 13 марта норматива.

"Мы понимаем, что нужно доставить радость детям, поэтому ограничили по рекомендации главного санитарного врача Петербурга численность участников до тысячи человек. Если потребуется увеличить, и обстановка будет нормальная, значит, увеличим, если потребуется уменьшить - будем уменьшать и вводить дополнительные меры, все это решается в зависимости от обстановки", - приводит слова градоначальника ТАСС.

Отметим, что больше тысячи посетителей вмещают главный городской цирк, филармония, Мариинский театр, Эрмитаж и БКЗ "Октябрьский".

Ограничения обусловлены распространением коронавируса, которым по состоянию на 13 марта заболело 5 петербуржцев и одна жительница Кудрово.


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