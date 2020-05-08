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16:58

"Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

фото ЗакС политика "Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

Власти Северной столицы и руководство Западного военного округа всё же намерены устроить салют в честь дня Победы - однако рядовые граждане посмотреть его не смогут, известил Znak.com близкий к Смольному источник.

"Один салют будет без фейерверков: только залпы орудий, место проведение другого с фейерверками останется в секрете, чтобы горожане не пришли его смотреть", - поделился осведомитель издания.

Некоторое время назад ЗВО планировал провести праздничный салют по случаю 9 мая, однако спустя несколько дней градоначальник Александр Беглов уведомил общественность, что "шоу не будет".

"Залповый салют не видно будет. Что в темноте увидишь? Ничего в темноте не увидишь. Можно выйти на балкон и зажечь свечи", - говорил тогда он.

Совещание о предстоящих салютах прошло в полпредстве по СЗФО 8 мая. О местах их проведения расскажут только журналистам.

ЗАКС.Ру рассказывал, какие события должны состояться, а какие будут отменены, в городе на Неве 9 мая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон


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