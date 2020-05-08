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8 мая, 18:25

Правительство одобрило законопроект о наделении МВД дополнительными полномочиями

фото ЗакС политика Правительство одобрило законопроект о наделении МВД дополнительными полномочиями

На заседании, которое состоялось минувшим днем, 7 мая, члены правительства одобрили внесение корректив в закон "О полиции", который наделяет сотрудников МВД дополнительными возможностями.

"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав", - уверены в кабмине.

Принятие пакета поправок позволит полиции эффективнее осуществлять свою деятельность, подчеркнули в правительстве, именно поэтому он должен быть в ближайшее время внесен на рассмотрение Госдумы.

Напомним, если документ будет одобрен, то правоохранители получат возможность открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения. Кроме того, полиция сможет оцеплять дома и вскрывать личные автомобили граждан, если это необходимо для спасения жизни, задержания преступника либо обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, при ЧС или угрозе теракта. 

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