Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

Несмотря на солнечный день и праздник по случаю 75-летия со Дня Победы, на улицах города на Неве наблюдается невысокий уровень скопления людей: по состоянию на 13:30, уведомляет "Яндекс", Петербург находится в лидерах по уровню самоизоляции.

Наиболее ответственное соблюдение предписаний властей показывает только Москва (3,6 балла) и Ростов-на-Дону (3,5 балла). В Воронеже, Нижнем Новгороде и Северной столице уровень изоляции граждан держится на отметке 3,2 балла.

Напомним, по состоянию на текущий день в городе насчитывается 6990 случаев заражения COVID-19.

Поскольку в большинстве регионов России отменены массовые мероприятия, сегодня на просторах Петербурге прошел лишь авиапарад, а все акции перенесены в формат онлайн.

ЗАКС.Ру сообщал, чего следует ждать петербуржцам 9 мая.