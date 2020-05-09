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15:20

Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

фото ЗакС политика Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

По случаю 75-летия со Дня Победы в "Объекте "Павильон"" ("Бункер Жданова") обновилась музейная экспозицию, которую осмотрел городской глава Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

К знаменательной дате специалисты восстановили первый этаж бомбоубежища и открыли новые помещения, дополнительно установив мультимедийное оборудование. В частности, посетители смогут изучить военный быт первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова, осмотрев его кабинет. Кроме того, открыл свои двери кабинет Военного совета Ленинградского фронта, увидеть можно также помещения, отведенные Продовольственной комиссии и Штабу обороны города. Среди новинок экспозиции - "офисы" сотрудников НКВД.

Особо приглянулась Беглову санитарная комната и представленный там костюм химзащиты 1941 года.

"Независимо от всех сложностей в Ленинграде никогда не было никаких эпидемий во время блокады. Это большая заслуга как руководства, так и жителей города", - сообщил Беглов. Данное заявление является спорным, так как по свидетельствам историков и граждан, переживших блокаду, в осажденном городе буйствовали тиф, дизентирия, инфекционный гепатит.

Экспозицию дополнили подлинные атрибуты жизни чиновников того времени, в том числе - мебель, сохранившаяся в Смольном.

Напомним, на обновление выставки городская администрация потратила 100 млн рублей.

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Фото: пресс-служба Смольного


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