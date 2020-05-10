Миронов винит США в "двурушничестве" из-за принижения заслуг СССР

Лидер справедливороссов Сергей Миронов обрушился с критикой на американское правительство, которое по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии, перечисляя страны-победительницы, не упомянуло Советский Союз. Для него это "возмутительное" поведение говорит о многом - в первую очередь, о "двурушничестве", в котором в принципе, по Миронову, заключается некий дух США. Политик напоминает, что западные страны вступили в активную фазу войны ближе к ее концу, поскольку, по его мнению, до последнего сомневались, "чья возьмет" и чью сторону занять.

"Еще несколько дней назад американский лидер заявлял, что героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт. Но вот наступило 9 мая, день 75-летия Великой Победы и сделанное на весь мир американским лидером заявление оказалось забытым и даже стертым из памяти", - отметил депутат Госдумы, добавив, что Штаты постоянно стремятся к переписыванию истории.

Миронов к своим умозаключениям почему-то еще присовокупил Украину. Что США, что Украина, подчеркивает он, каким-то образом потворствуют нацизму и даже его "героизации".

Напомним, что 9 мая в России из-за пандемии коронавируса отметили без традиционных парадов. В Петербурге состоялось два салюта.