Зюганов ждет разбирательства в связи с задержаниями коммунистов на акции 9 мая

Задержание двенадцати человек под флагами КПРФ на уличной московской акции 9 мая прокомментировал бессменный лидер партии Геннадий Зюганов.

"Я не буду это комментировать, я поручил нашим разобраться в чем дело... Разберемся", - сказал он РИА "Новости", не уточняя, каких конкретно действий он ждет.

Зюганов только напомнил о том, как важно ему взятие Берлина в 1945 году.

"Для меня это главный праздник. Все должны исходить из того, что это праздник Победы для всех: кто политикой занимается, кто в форме дежурит, и тех, кто в Кремле сидит. Все должны помнить", - подчеркнул коммунист.

О том, будут ли задержанным предъявляться какие-либо обвинения, пока ничего не известно. Известно, что в числе попавших в полицейский участок оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин, заявивший о противоправности действий полиции.