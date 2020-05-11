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16:35

Путин: Для россиян старше 65 лет сохраняется режим повышенной безопасности

фото ЗакС политика Путин: Для россиян старше 65 лет сохраняется режим повышенной безопасности

Владимир Путин, выступающий с посланием к гражданам России, объявил, что "режим повышенной безопасности" должны продолжать соблюдать люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями, невзирая на то, что начиная с 12 мая отменяются нерабочие дни.

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - декламировал глава государства.

Повышенное внимание, подчеркнул Путин, следует уделить гражданам, находящимся в интернатах и домах престарелых.

Ранее президент заявил, что с 12 мая режим нерабочих дней в РФ отменяется.

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