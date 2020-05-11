Путин: С 12 мая в России завершается нерабочий режим

Российский глава Владимир Путин, выступающий с очередным обращением к гражданам и чиновникам, заявил об отмене режима нерабочих дней, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 12 мая РФ поэтапно возвращается к полноценному функционированию всех рабочих сфер.

На протяжении 6 недель, с 30 марта, россияне были вынуждены находится в режиме изоляции.

"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии", - подчеркнул Путин. По его словам, это время позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.

Нерабочим был объявлен период с 30 марта по 5 апреля. После Путин продлил режим до 30 апреля, а позднее - и до 11 мая.

8 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.