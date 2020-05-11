Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год в полном объеме

Среди прочих предложений, озвученных Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19, глава государства предложил правительству проработать вопрос о возвращении налогов за 2019 год всем самозанятым гражданам.

Более того, всем подобным лицам предлагается предоставить налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Также президент полагает, что пострадавшим от пандемии представителям малого и среднего бизнеса следует полностью списать налоги и страховые взносы за второй квартал текущего года. Данная мера поможет "облегчить жизнь" порядка 1,5 млн малых и средних предприятий.

Ранее Путин известил об окончании в РФ нерабочего периода с 12 мая, а также сообщил о новых - "коронавирусных" - мерах материальной поддержки семей.