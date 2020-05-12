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9:59

Единороссы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

фото ЗакС политика Единороссы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

Руководитель думского комитета по информационной политике, единоросс Александр Хинштейн и его коллега по партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект законотворческой инициативы, предполагающей введение штрафной санкции для гос- и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Текст документа доступен в электронной базе данных Госдумы.

"Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года", - указывается в тексте проекта закона.

Повторное правонарушение предусматривает санкцию в размере 100-150 тысяч рублей, либо лишение права занимать госдолжности до 2 лет.

Добавим, ранее в Совфеде поддержали аналогичную инициативу, принадлежащую депутату Александру Старовойтову.

Напомним, 18 марта 2019 года был введен новый пункт ст. 20.1 КоАП, согласно которому граждан за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" штрафуют на суммы от 30 тысяч рублей. В том числе "санкция" применяется и к тем, кто оскорбительно отзывается в соцсетях о чиновниках – например, о Владимире Путине.

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