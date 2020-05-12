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10:45

В РФ вновь выявлено свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В РФ вновь выявлено свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусной инфекцией россиян увеличилось на 10 899 человек в 83 регионах, уведомляет оперативный штаб. Общее количество заболевших достигло отметки 232 243. Таким образом, РФ вышла на второе место в мире по количеству заражений.

За сутки скончались 107 человек (всего с начала эпидемии погибли 2116 человек), полностью излечились 3711 граждан (всего - свыше 43 тысяч).

В Петербурге прибавилось 339 заболевших (всего - 8050).

По Северо-Западу картина распространения болезни выглядит следующим образом: в Ленинградской области — +74 (всего - 1640), в Архангельской области — 37, в Новгородской области — 27, в Псковской области — 20, в Вологодской области — 19, в Калининградской области — 19, в Мурманской области — 12, в Карелии — 11, в Коми — 3.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 4,1 млн человек, погибли свыше 286 тысяч граждан.

Накануне Владимир Путин отменил нерабочий режим с 12 мая.

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Все новости:  COVID 
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