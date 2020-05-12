Макаров: Город достойно прошел наиболее острый период пандемии

Самый тяжелый период заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у Петербурга позади, считает спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Во вторник, 12 мая, он прокомментировал предстоящий визит губернатора Александра Беглова в Мариинский дворец.

"Город достойно прошел наиболее острый период пандемии. Однако впереди нас ждет сложный восстановительный период. Поэтому даже в условиях жестких санитарных ограничений "сверить часы" сейчас крайне необходимо", - передала пресс-служба ЗакСа слова Макарова.

12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19 граждан. Петербург находится в тройке по количеству инфицированных. Согласно официальным данным оперативного штаба, с начала пандемии в городе выявили 8050 случаев заражения COVID-19. Умерло 58 человек. Выздоровело 1784 человека. За последние сутки в Петербурге установили 339 новых случаев заболевания коронавирусом.

Беглов выступит с ежегодным докладом в Законодательном собрании в 11-00 в среду, 13 мая. Выступление будет транслироваться на сайте городского парламента.

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