Жириновский о голосовании по поправкам в Конституцию: Подписан указ президента, тему можно снять

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "прекратить тему" с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

"Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", - сказал Жириновский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что "на этот счет есть однозначная позиция президента".

Голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было состояться 22 апреля. О переносе на более поздний срок из-за коронавируса объявил президент Владимир Путин в конце марта. Источники сообщали, что в качестве новых дат обсуждаются 24 июня и 8 июля, однако окончательного решения нет.