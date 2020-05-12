Беглов назвал героизмом действия медиков при пожаре в больнице Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что большого количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря "профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения", сообщили в Смольном.

Беглов подчеркнул, что медики начали эвакуировать пациентов на другие этажи и в другие отделения, не дожидаясь прибытия пожарных.

"Но самое главное – они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия. Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм", - сказал Беглов.

Родственникам погибших пациентов власти окажут помощь, в том числе материальную, добавил Беглов.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования семьям погибших.

"Это трагическое происшествие болью отозвалось в сердцах всех петербуржцев. Мы скорбим вместе с семьями жертв", - говорится в послании. Макаров пожелал пациентам клиники "скорейшего выздоровления".

Пожар в больнице Святого Георгия вспыхнул 12 мая в отделении реанимации. Погибли пять человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проверить пожарную безопасность во всех стационарах города, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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