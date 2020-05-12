"Черный день": Что известно о пожаре в петербургской больнице

Утром 12 мая в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге случился пожар, унесший жизни пятерых пациентов. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких российского производства. По словам больничного руководства, большего числа жертв позволили избежать слаженные действия медперсонала. Это уже второй в России пожар в стационарах за месяц.

фото: 78.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, принимающей пациентов с COVID-19, поступило в МЧС около 6 утра. Примерно через пять часов комитет по здравоохранению назвал имена и даты рождения погибших, четырех мужчин и одной женщины. Все они старше 59 лет. Самом возрастному было 67 лет. Обстоятельства трагедии изучает Следственный комитет в рамках уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В рамках дела назначено несколько экспертиз, включая пожарно-техническую.

Однако отдельные обстоятельства случившегося уже известны. Погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких "Авента М", которые производит и поставляет в российские больницы концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), дочерняя структура госкорпорации Ростех. По предварительным данным, озвученным губернатором Александром Бегловым, один из аппаратов загорелся после короткого замыкания электрооборудования.

К такому же аппарату "Авента М" была подключена единственная погибшая в пожаре в московской больнице имени Спасокукоцкого 9 мая. По данным "Интерфакса", пациентка попала в медучреждение с коронавирусом, а причиной возгорания могла стать проводка, перегруженная большим количеством техники. ТАСС, ссылаясь на свои источники в экстренных службах, связал причину пожара с неисправностью аппарата ИВЛ.

Baza писала в своем Telegram-канале, что поломки в "Авента М" происходят достаточно часто.

"Но раньше их быстро исправляли с помощью зарубежных комплектующих. Однако сейчас из-за пиковой короновирусной нагрузки на иностранные запчасти рассчитывать не приходится и аппараты ремонтируют отечественными разработками", - добавило издание.

Однако заведующий отделом общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима, сообщил журналистам, что аппараты поступили в медучреждение только 1 мая и ранее претензий к ним не было.

Согласно информации на сайте госзакупок, больница заказала у КРЭТ 237 аппаратов "Авента-М" 2020 года выпуска. Контракт на сумму 441,2 млн рублей был заключен 24 апреля.

До окончания следственных действий больница решила перевести своих пациентов на другое оборудование. Ростех оказался не единственным поставщиком, у которого закупали ИВЛ. Госкорпорация, в свою очередь, призвала общественность и СМИ не делать поспешных выводов до официальных результатов проверок. В Ростехе заявили, что тоже разбираются с причинами инцидентов в двух столицах:

"Производство современного медицинского оборудования является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. В данный момент мы разбираемся в ситуации. Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности".

Росздравнадзор сообщил о намерении проверить качество, безопасность и условия эксплуатации всех аппаратов в обоих медучреждениях Москвы и Петербурга, где недавно случились трагедии.

Главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий, общаясь с журналистами, рассказал, что медработники, дежурившие у больных, мгновенно обнаружили возгорание. Огонь распространился на площадь 15 квадратных метров. По словам Стрижелецкого, благодаря грамотным действиям сотрудников отдела реанимации удалось избежать большего числа жертв. Медработником удалось эвакуировать на другую территорию 15 пациентов из отдела реанимации и 135 человек со среднетяжелым и легким течением заболевания, однако всех спасти не получилось.

"Это действительно черный день в истории нашего стационара", - отметил главврач.

Геройские действия медперсонала отметили и в МЧС, представители которого выразили благодарность медработникам.

"Силами медицинского персонала проводились мероприятия по переподключению лежачих больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, на портативные устройства и эвакуация совместно с пожарно-спасательными подразделениями", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок.

Побывавший на месте трагедии губернатор Беглов позже написал на своей странице "ВКонтакте", что его восхитили своим профессионализмом и человечностью действия врачей и медицинских сестер.

"Самое главное – они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода. Благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв", - заявил глава города.

Отличившихся при пожаре медиков губернатор намерен представить к награде. Семьям погибших он пообещал оказать помощь, в том числе материальную.

Сергей Еремеев

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