Вишневский намерен спросить Беглова о помощи горожанам и медикам с СИЗ из-за мер по коронавирусу

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в преддверии отчета губернатора Александра Беглова перед парламентом записал видеообращение, в котором рассказал, какие вопросы он планирует задать градоначальнику в свете ограничительных мер из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

"Я спрошу у него, будет ли наконец оказана гражданам реальная помощь в виде прямых выплат, которые совершенно необходимы после полуторамесячных принудительных выходных. Я спрошу у него, будет ли медикам гарантировано отсутствие наказания, если они сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях", - сказал Вишневский.

По словам депутата, он почти каждый день получает обращения о "сложной ситуации" в разных больницах города, психоневролгическом интернате, онкоцентре, и медики нуждаются в средствах защиты. Он напомнил, что партия "Яблоко" ведет проект по сбору средств для медиков и помощи в покупке средств индивидуальной защиты.

Вишневский раскритиковал введение обязательного масочного режима в Петербурге. Он согласился с тем, что ношение масок в транспорте, магазинах и аптеках оправдано.

"Но если нас заставляют носить маски и перчатки, тогда власть должна обеспечить [горожан] ими бесплатно. Бесплатно, а не сказать, где их можно купить по примерным ценам", - подчеркнул Вишневский. По его словам, себестоимость масок составляет 70 копеек, а в метро и ларьках за 40-50 рублей.

Недоволен Вишневский и тем, что маска и перчатки требуются в обязательном порядке, хотя, по его мнению, более эффективно просто соблюдать дистанцию.

"Я абсолютно уверен, что опасность для граждан на улице или во дворе при соблюдени дистанции гораздо меньше, чем в замкнутом пространстве", - заявил Вишневский, призвав не устраивать "полицейские обвалы" и "ни в коем случае не штрафовать" граждан за выход без этих средств защиты.

12 мая Вишневский и Максим Резник во время совета фракции предложили обратиться в Смольный с предложением отменить обязательное ношение масок и перчаток на улице и во дворах, заменив на рекомендательное. Однако депутаты от "Единой России" их обращение не поддержали.

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