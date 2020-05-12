Беглов пообещал представить к наградам медиков больницы Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил на своей странице во "ВКонтакте", что медики больницы Святого Георгия, которые организовали эвакуацию пациентов из реанимации при пожаре, будут представлены к наградам.

Беглов заявил об этом, поздравляя медиков с Международным днем медицинской сестры. Он заявил, что в этот день медсестрам больницы "пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм".

По словам Беглова, в Петербурге работает более 40 тысяч медсестер. Он заявил, что от них "как никогда, сейчас зависит жизнь и здоровье горожан" в разгар эпидемии коронавируса. Губернатор поблагодарил медсестер за "ежедневный подвиг", "служение в тяжелейших условиях" и пожелал им здоровья, сил и личного благополучия.

Пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул утром 12 мая. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования. ЗАКС.Ру рассказал о том, что произошло, и почему больница пока решила отказаться от использования аппаратов "Авента М".

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