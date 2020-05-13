Резник предложил ЗакСу выразить недоверие Беглову

Беспартийный депутат Максим Резник во время заседания Законодательного собрания Петербурга 13 мая предложил своим коллегам выразить недоверие губернатору Александру Беглову, которому предстоит выступить перед парламентом с ежегодным отчетом.

По словам парламентария, отчет главы города больше напоминает "партхозактив". Резник заявил, что поскольку задать вопросы Беглову у него возможности не будет, он озвучит свое предложение предварительно.

- Я считаю, что сегодня, после отчета Беглова Законодательное собрание могло бы и должно, с моей точки зрения, воспользоваться статьей 40 Устава Санкт-Петербурга и выразить недоверие губернатору Беглову и правительству города, - заявил депутат.

После этой фразы спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на некоторое время отключил выступавшему микрофон и попросил высказываться по теме заявленного вопроса - парламент в тот момент обсуждал горячие завтраки для петербургских школьников. Резник отметил, что инициативу с завтраками поддерживает, а свою позицию по недоверию главе города раскроет во время последующих выступлений.

Доклад Беглова перед парламентом начнется в 11-00.

Статья 40 Устава Петербурга регламентирует досрочное прекращение полномочий губернатора. В пункте 2 говорится, что Законодательное собрание города вправе выразить недоверие губернатору, руководствуясь которым президент страны может отречь главу региона от должности.

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