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11:41

Беглов: Почти 70% обращений к властям Петербурга в соцсетях оперативно решаются

фото ЗакС политика Беглов: Почти 70% обращений к властям Петербурга в соцсетях оперативно решаются

Примерно 70% обращений в социальных сетях к руководителям органов исполнительной власти Петербурга оперативно решаются, остальные учитываются, объявил 13 мая губернатор Александр Беглов в ходе своего отчета перед городским парламентом.

По его словам, по этому показателю регион находится в числе лидеров по стране. Чиновники отвечают на обращения в социальных сетях в течение 9 часов, отметил глава города.

- Мы научили власть на всех уровнях слушать и слышать людей и оперативно реагировать, - заявил Беглов.

Напомним, ответ на комментарии пользователей "ВКонтакте" стало ноу-хау Беглова. До него петербургские градоначальники соцсетью не пользовались. Политические и общественные активисты, а также обычные граждане, сталкивавшиеся с проблемами, неоднократно жаловались, что администраторы профиля Беглова отправляют их в "черный лист" за активность на странице губернатора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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