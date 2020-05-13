Экоактивисты выявили несколько свалок в Невском районе

Активисты общественного движения "Зеленый фронт" сообщили о трех новых свалках, образовавшихся между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Помимо этого, на близлежащей территории они зафиксировали складирование большого количества старых автомобильных покрышек. Встречаются и особо опасные отходы - такие, как упаковка из-под горючего.

"Исторический район Малая Архиерейская Слобода стал заложником ведущихся поблизости крупных жилищных строек и экономящих на вывозе отходов автомастерских. Теперь жители новостроек будут лицезреть эти позорные для города крупные свалки, которые не только портят внешний вид Невского района, но и несут угрозу для окружающей среды, в том числе имеются риски возгорания этих свалочных масс", - прокомментировал неприятные "открытия" лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Ранее его сподвижники боролись с мусором на другом участке в районе: подходы к грузовой железнодорожной станции Нева годами захламляются строительными отходами, и реакцию профильных ведомств на эту проблему активисты находят недостаточной.