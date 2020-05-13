Жириновский предложил сократить вдвое число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Twitter высказал мнение, что количество депутатов по всей России следует сократить в два раза.

"Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах. Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", - написал Жириновский.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов в разговоре с РИА "Новости" заявил, что идея сократить число депутатов нереализуема с точки зрения "всех действующих норм законодательства".

"Если в два или в три раза сократить число депутатов, то, соответственно, количество жителей на одного депутата, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти, сразу увеличится. Тем самым качество работы, в том числе и решение вопросов, которые ставят избиратели, существенно снизится. Поэтому это предложение больше популистское, нежели конструктивное, не имеющее под собой какой-то почвы для реализации", - пояснил Романов.