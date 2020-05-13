Губернатор Петербурга объяснил, почему медицинские маски продаются по завышенным ценам

Петербургский градоначальник Александр Беглов 13 мая выступил с ежегодным отчетом перед депутатами регионального парламента. После завершения доклада лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова поинтересовалась, почему в дни пандемии медицинские маски в аптеках стоят 45 рублей, хотя должны стоить 2 рубля.

Беглов объяснил рост цен законами рынка и заявил, что Ходунова отстала от времени.

- Вы немного отстали от сегодняшнего времени. Это не то советское время, когда все производство было государственным и все решалось по одному звонку из обкома. Мог позвонить Ходырев Владимир Яковлевич (в 1983 - 1990 годах председатель Ленгорисполкома - ЗАКС.Ру) и заставить директора. Это его личное решение, - объяснил губернатор.

Проблему с перебоем наличия средств индивидуальной защиты в аптеках глава города признал, но заверил депутатов, что исполнительная власть старается ее решить.

Также Беглов напомнил Ходуновой, что фракция КПРФ голосовала против принятия бюджета на 2020 год, в который были заложены 30 млрд рублей, выделенных из федеральной казны. По словам главы города, ему приходилось "биться" и "драться", чтобы получить эти средства у федерального бюджета.

- Был принят бюджет, но коммунисты голосовали против этого бюджета. Точно так же, как вы голосовали против городского бюджета, который позволил нам накопить средства и наладить производство, в том числе СИЗов, - заметил Беглов.

Напомним, помимо прочего, губернатор посоветовал депутатам отказаться от служебных автомобилей и перевести своих помощников на общественные начала, а сэкономленные деньги направить на поддержку пострадавших от кризиса граждан.

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