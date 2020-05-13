Беглов предложил депутатам отказаться от автомобилей и помощников ради поддержки граждан

Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая, отвечая в Мариинском дворце на вопросы депутатов Заксобрания о возможности прямых выплат населению и обеспечения граждан бесплатными средствами индивидуальной защиты, посетовал на нехватку бюджетных средств и предложил парламентариям самим помочь казне и населению.

По его словам, город не может оптимизировать расходную часть бюджета за счет крупных инвестпроектов.

- Дать возможность притормозить полностью инвестиционные проекты в городе нельзя, - заявил Беглов, отвечая на вопросы лидера фракции "Яблоко" Борису Вишневскому. - Нужно сохранить рабочие места.

Беглов посоветовал Вишневскому отказаться от своего автомобиля или перевести помощников на общественные начала, чтобы сэкономить деньги для нуждающихся. Отметим, что от служебного автомобиля "яблочник" отказался уже давно.

Позже он обратился с аналогичным предложением к фракции КПРФ. Глава города поставил в пример коммунистам "Единую Россию", которая, по его словам, оказала огромную материальную помощь малообеспеченным семьям Петербурга.

Невозможность раздать всем средства индивидуальной защиты Беглов объяснил большим количеством горожан и гостей города. По его подсчетам, это 7 млн человек. Глава города заявил, что городские власти раздадут не маски и перчатки, а деньги на их покупку, но не всем, а только пенсионерам и многодетным семьям.

- Борис Лазаревич, вы пенсионер? - обратился Беглов к Вишневскому. - Да или нет? Ну я пенсионер.

- Формально, да. Но работающий, - ответил "яблочник".

- Вы же получаете пенсию?

- Получаю.

- Значит вам 800 рублей с 13 мая по 31-е из бюджета Санкт-Петербурга будет перечислено, как и всем пенсионерам, как и многодетным семьям

Беглов также напомнил о двух пакетах мер помощи городских властей малому и среднему бизнесу, уже принятому, который обошелся городской казне в 3,9 млрд рублей, и подготовленному к принятию в объеме 9,5 млрд рублей.

Напомним, служебные автомобили с водителями депутатам и чиновникам Петербурга предоставляет СПб ГБАУ "Смольнинское". В городском бюджете на 2020 год указано, что учреждение на эти цели должно получить субсидию в 1,3 млрд рублей. Конкретной информации, как именно расходуются эти средства и какая часть из них идет на служебные авто для депутатов, а какая - для чиновников, в открытых источниках нет. Подробнее о транспортных расходах депутатов Законодательного собрания - в материале ЗАКС.Ру.

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