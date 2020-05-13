Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полиции, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроект предлагают позволить полицейским открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу. Также полиция, в случае одобрения инициативы, сможет оцеплять дома, вскрывать личные автомобили граждан, если это необходимо для спасения жизни, задержания преступника, обеспечения безопасности на массовых мерпориятиях, ЧП или угрозе теракта.

В пояснительной запике указано, что инициатива направлена на решение ряда проблем, "препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств".

Министерство внутренних дел разработало документ о расширении полномочий полиции в конце апреля. 8 мая правительство одобрило инициативу.