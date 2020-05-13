Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова в ходе состоявшегося 13 мая заседания ЗакСа высказалась против возможного строительства в городе мусоросжигательных заводов (МСЗ).

- Я понимаю, что на данный момент кроме борьбы с эпидемией ничего серьезнее нет. Но жизнь не останавливается на месте. В России есть бизнес-элиты, заинтересованные в строительстве мусоросжигательных заводов. У жителей эти идеи вызывают возмущение. А недавно с критикой мусоросжигания выступили академики Российской академии наук, - заявила эсерка.

Она отметила, что природоохранное законодательство в нынешних условиях соблюдают единицы предпринимателей и в будущем это может быть чревато сильным загрязнением воздуха. Тихонова призвала коллег подписаться под петицией против строительства МСЗ, созданной Альянсом против мусоросжигания и за переработку отходов.

- Я убеждена, что для решения мусорной проблемы нам не нужны новые мусоросжигающие заводы. Нужна государственная политика, направленная на предотвращение образования отходов, - заметила Тихонова.

Депутат также заявила, что губернатор Александр Беглов в своем ежегодном отчете перед депутатами уделил внимание теме защиты окружающей среды, но ко многим пунктам его доклада у нее остались вопросы.

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