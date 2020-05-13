18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:20

Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

фото ЗакС политика Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова в ходе состоявшегося 13 мая заседания ЗакСа высказалась против возможного строительства в городе мусоросжигательных заводов (МСЗ).

- Я понимаю, что на данный момент кроме борьбы с эпидемией ничего серьезнее нет. Но жизнь не останавливается на месте. В России есть бизнес-элиты, заинтересованные в строительстве мусоросжигательных заводов. У жителей эти идеи вызывают возмущение. А недавно с критикой мусоросжигания выступили академики Российской академии наук, - заявила эсерка.

Она отметила, что природоохранное законодательство в нынешних условиях соблюдают единицы предпринимателей и в будущем это может быть чревато сильным загрязнением воздуха. Тихонова призвала коллег подписаться под петицией против строительства МСЗ, созданной Альянсом против мусоросжигания и за переработку отходов.

- Я убеждена, что для решения мусорной проблемы нам не нужны новые мусоросжигающие заводы. Нужна государственная политика, направленная на предотвращение образования отходов, - заметила Тихонова.

Депутат также заявила, что губернатор Александр Беглов в своем ежегодном отчете перед депутатами уделил внимание теме защиты окружающей среды, но ко многим пунктам его доклада у нее остались вопросы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:01 Муниципал: Горсуд обязал провести жеребьевку за депутатский мандат в Финляндском округе

15:59 Минздрав: Зараженный коронавирусом премьер-министр Мишустин идет на поправку

15:30 Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

15:21 Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

14:55 Дмитриева добивается снижения пенсионного возраста

14:50 Резник об отчете Беглова: Это отвратительное действие

14:30 Достроенному храму ВС требуется продолжительная уборка

14:20 Тихонова призвала петербургских депутатов подписать петицию против строительства мусоросжигательных заводов

14:05 Смольный наделят полномочием разрабатывать программы по охране воздуха

13:56 Законопроект о праве полиции стрелять на поражение и вскрывать автомобили внесен в Госдуму

13:55 Единороссы продвигают через ГД инициативу о возможности голосования по почте

13:47 Беглов наградил Макарова знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

13:30 Губернатор Петербурга объяснил, почему медицинские маски продаются по завышенным ценам

13:26 Суд над историком Соколовым отложили до лета из-за эпидемии коронавируса

13:25 ЕГЭ в 2020 году снова перенесли

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru