Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд Москвы отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, сообщили в суде.

Суд решил, что при вынесении приговора были допущены существенные нарушения положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Так, суд увидел противоречия в описательно-мотивировочной части при оценке показаний свидетелей и осужденного Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина. в эпизоде с избиением водителя ведущей Первого канала. В суде сочли, что показания свидетелей фактически не приведены в приговоре, им не дана оценка, описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам.

В эпизоде с нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака суд кассационной инстанции усомнился в правильности юридической оценки действий осужденных. Судебная коллегия решила, что суд не принял во внимание разъяснение Верхновного суда и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим, исключив из обвинения наличие предварительного сговора.

Братья Кокорины, Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий в 2019 году были приговорены к срокам после двух потасовок в Москве. Сначала с водителем ведущей Первого канала, затем, в кафе – с Паком. В сентябре они вышли на свободу после того, как суд удовлетворил их просьбу об условно-досрочном освобождении.