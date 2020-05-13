Гудков интересуется тем, как Беглову удается разговаривать в маске

Политик Дмитрий Гудков саркастично отреагировал на высказывание петербургского губернатора Александра Беглова о том, что засилье приезжих якобы не позволяет бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты для противодействия коронавирусу. Тем читателям своего Facebook, кто еще не в курсе этой новости, оппозиционер, предваряя ее, посоветовал "набрать воздуха".

"Каждый раз смотрю на Беглова и думаю: а как он говорит-то в маске? Как эти плутаюшие в усах звуки складываются в случайные слова? Как он стал губернатором – не спрашиваю, за выдающиеся способности и назначен", - написал Гудков.

В продолжение своего посыла он также напомнил, что при нынешнем руководителе Петербург "стал единственным городом в мире, где маски обязательно надо носить на улице".

13 мая губернатор отчитывался перед депутатами ЗакСа.

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