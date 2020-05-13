Правительство отказалось от создания российского аналога "Википедии"

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение об упразднении рабочей группы по созданию российского аналога "Википедии", распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Белоусов постановил "упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала".

Распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала экс-премьер-министр подписал в конце ноября 2019 года. Тогда президент Владимир Путин заявлял, что "Википедию" стоит заменить "Большой российской", сказав, что это будет, "во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме".