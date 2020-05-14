Росреестр засекретил информацию о недвижимости генпрокурора Краснова

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) засекретили информацию о принадлежащей генеральному прокурору Игорю Краснову недвижимости. Информацию об этом обнаружили "Открытые медиа" в ЕГРН.

Краснов сменил на посту Юрия Чайке в начале 2020 года. На тот момент у него в собственности была задекларированная квартира в 124 "квадрата" в элитном ЖК "Белый лебедь" на Мичуринском проспекте в Москве. В числе собственников жилплощади была также указана несовершеннолетняя дочь Краснова. Теперь же квартира принадлежит "Российской Федерации". Стоимость квартиры, предположили ОМ, может составлять 59 млн рублей, хотя, исходя из деклараций, семья чиновника с 2012 года заработала чуть более 8,9 млн рублей.

Также в налоговых документах Краснова указывается, что он арендует загородный дом площадью 213 кв метров в посёлке "Жуковка-1", расположенном на Рублёвке. В Росреестре говорится, что зданием владеет оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский", оформленный на управление делами президента. Ежемесячная аренда загородного дома в том районе может стоить порядка 200 тысяч рублей.

Ранее, напомним, Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата-космонавта Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина.