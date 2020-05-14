"Петербургский метрополитен" до лета оставил своих сотрудников на "голом" окладе

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин объявил с 12 по 31 мая на предприятии простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника (копия приказа есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

В этот период трудиться будут только сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывного цикла. Большинство рабочих, отправленных в самоизоляцию еще в конце марта, продолжат получать только "голые" оклады. Более того, Трудовой кодекс позволяет оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки.

Начальник метрополитена объяснил в своем приказе, что простой на предприятии объявлен из-за распространения коронавирусной инфекции, "с учетом значительного снижения объемов перевозок" и в соответствии с постановлением Смольного о мерах по противодействию COVID-19 в Петербурге.

Работник, согласно приказу, может не согласиться уходить на простой и выйти на работу. Как рассказал ЗАКС.Ру сотрудник метрополитена и депутат муниципального совета города Пушкин Сергей Лазарев, его пригласили выйти на работу после письменного заявления об отказе простаивать, однако большинство коллег Лазарева такие заявления не написали.

Напомним, ранее сотрудники метрополитена сообщали, что для многих из них премиальные составляют значительную часть заработной платы.