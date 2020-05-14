Совет МО "Смольнинское" объявил конкурс на должность главы местной администрации

Муниципальные депутаты МО "Смольнинское" на заседании вечером 13 мая объявили новый, второй за последние полгода, прием заявок на должность главы местной администрации. В первый раз, в феврале, совет отклонил обе одобренные конкурсной комиссией кандидатуры.

Для представления совету кандидат на должность главы должен заручиться поддержкой минимум троих из шести членов комиссии. В ней поровну представлены делегаты от Смольного и муниципального образования.

На этот раз совет МО "Смольнинское" направил в конкурсную комиссию Александра Захарова и Диану Серую из команды штаба Алексея Навального и самовыдвиженку Елену Мишкинис, ранее представлявшую общественное движение "Центральный район за комфортную среду обитания". За несколько часов до заседания совета в группе движения "ВКонтакте" появилось заявление о том, что Мишкинис, а также депутаты Павел Безумов и Марина Шпринг больше не представляют "Центральный район за комфортную среду" в органе местного самоуправления.

Депутат Серая в своих соцсетях написала, что представители партии "Яблоко", у которой в совете МО "Смольнинское" большинство мест, отказались входить в конкурсную комиссию, если им не предоставят все три места.

"Яблочник"-муниципал Никита Юферев подтвердил эту информацию. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в партии выступают за то, чтобы комиссия вынесла на рассмотрение совета все предложенные кандидатуры. Однако у них нет уверенности, что депутаты других фракций не откажутся поддержать претендентов, неудобных районной администрации.

- Достаточно, чтобы только один человек перешел на сторону губернаторских. Так произошло в прошлый раз и мы получили то, что получили, двух административных кандидатов, - напомнил Юферев. - Мы в себе твердо уверены и мы провели бы человека, который точно не единоросс.

Конкурс на главу администрации состоится 29 июня.