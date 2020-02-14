Дважды обезглавленное МО «Смольнинское»

Сотрудник администрации МО «Смольнинское» Владимир Королев написал обращение на имя и.о. руководителя муниципалитета Григория Ранкова с просьбой признать выборы главы местной администрации состоявшимися. Ранее, 12 февраля, большинство депутатов муниципального совета отказались выбирать между двумя кандидатами на эту должность, одним из которых был автор обращения. Муниципалы считают требование Королева незаконным и готовятся объявить новый конкурс на главу местной администрации.

«Яблоко» против «яблочника»

В ходе выборов в каждом из двух туров замглавы администрации МО «Смольнинское» Владимир Королев получил по четыре голоса, а его конкурент, другой служащий муниципалитета Владимир Овчинников – ноль. При этом в совете заседает 20 депутатов, большинство их которых голосовать не стали. По словам представителя партии «Яблоко» Никиты Юферева, муниципалам не понравилось, что значительная часть кандидатов не были допущены до голосования из-за позиции представителей губернатора в конкурсной комиссии. По итогу заседания комиссии Юферев написал особое мнение, в котором указал на ошибки при подсчете голосов и предвзятое отношение некоторых членов комиссии к кандидатам.

Вечером после несостоявшихся выборов главы Королев в своем Twitter охарактеризовал отказ депутатов голосовать как «правовой нигилизм». Он сообщил, что ранее некоторые муниципалы пообещали ему поддержку, а затем «переобулись».

На следующий день Королев опубликовал фотографии своего заявления на имя и.о. главы МО «Смольнинское» Григория Ранкова. Он попросил признать выборы состоявшимися, а себя – главой администрации. Королев, апеллируя к федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», полагает, что победитель второго тура должен определяться простым большинством голосов. Он также предупредил, что в случае не утверждения своей кандидатуры будет обращаться в суд.

Единоросс Ранков, который, хоть и не переизбрался в шестой созыв совета, продолжает исполнять обязанности главы из-за конфликта между различными депутатскими группами, рассказал ЗАКС.Ру, что в настоящее время изучает аргументы, которые привел кандидат.

- Дело в том, что я не имею юридического образования, хотя неплохо юридически подкован. Тем не менее, я собираю информацию и поступлю исключительно в рамках закона, - прокомментировал и.о. главы.

Депутат МО «Смольнинское» и руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова заявила ЗАКС.Ру, что по одному письму Королева можно понять, почему его кандидатуру не утвердил совет.

- Совершенно четко написано в федеральном законе № 131 о самоуправлении, что назначает главу администрации муниципальный совет. Та же норма повторена в нашем уставе. Второе. 67-й федеральный закон, на который ссылается Королев в своем письме, никакого отношения к назначению главы администрации не имеет. Все, что происходит по ФЗ № 67, проводится избирательными комиссиями Российской Федерации различного уровня. Самое главное – в принципе отсутствует какое-либо решение муниципального совета о назначении главы администрации. Такое решение просто не было принято. Любое решение принимается большинством голосом присутствующих на заседании, - объяснила Кузнецова.

Она отметила, что сразу несколько депутатов «Смольнинского» подписали обращение Ранкову с просьбой не удовлетворять просьбу Королева, так как таких полномочий у и.о. главы нет.

Любопытно, что в ходе рассмотрения кандидатур выяснилось, что Королев – член партии «Яблоко». Однако оказалось, что однопартийцы его не знают и поддерживать не собираются.

- Я подняла списки. Он, действительно, вступил в партию в 2018 году, - подтвердила Кузнецова. – Я поговорила с Кировским отделением, в котором он состоял. За прошедшие три года он у них один раз появился на общем собрании, с тех пор его не видели. У нас на конкурсе был свой кандидат, которого не пропустили.

На фото - Владимир Королев. Фото: twitter.com/Владимир Королев

Руководитель отделения «Единой России» в Центральном районе и вице-спикер Заксобрания Петербурга Сергей Соловьев, представлявший в конкурсной комиссии МО «Смольнинское» губернатора, предположил, что муниципальный совет решил не поддерживать Королева из политических соображений. Председатель ЗакСа согласен, что юридических оснований утверждать Королева, вопреки решению совета, у Ранкова нет. Однако замглавы администрации он назвал самым подготовленным кандидатом на руководящий пост. По его словам, другие претенденты, включая Овчинникова, «плавали», отвечая на элементарные вопросы, и были заметно слабее. Муниципальный депутат Юферев уверяет, что Соловьев и два других представителя губернатора в конкурсной комиссии отказывали кандидатам по формальным причинам.

Вспомнили про детей

История выборов главы администрации омрачилась еще одним сюжетом. «Яблочник» Юферев, еще на заседании конкурсной комиссии не поддержавший кандидатуру Королева и выступивший с особым мнением, рассказал о давлении на свою семью. За день до заседания муниципального совета в интернет-изданиях, которые принято связывать с бизнесменом Евгением Пригожиным вышли публикации о том, что Юферева якобы заподозрили в растлении собственных детей. В заметках упоминается, что заявление на мундепа написала гражданская жена лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова Вероника Шлякова. Представители движения тоже имеют свою «фракцию» в местном совете «Смольнинского» и уже почти полгода не могут договориться с «яблочниками» по вопросу выбора главы муниципалитета.

Юферев рассказал ЗАКС.Ру, что заявление в прокуратуру, о котором идет речь, было подано еще в ноябре и никакого производства по нему с тех пор не было. Он выложил в публичный доступ фотографию этого документа. Из него следует, что гражданка Вероника Шлякова просит «направить сотрудников МВД и органы опеки в адрес Юферева Н.А. для проверки ситуации». В качестве обратного адреса указан e-mail Кострова. По словам муниципала-«яблочника», подавая заявление через сайт прокуратуры можно поставить любой электронный адрес. Позже Костров и его жена заявили, что никакого отношения к этому не имеют и сообщили об этом в прокуратуру. Муниципал полагает, что атака на него не случайно началась накануне дня голосования. Следом за интернет-публикациями его вызвали в 76 отдел полиции.

- Они говорят: «Срочно, срочно вам надо прийти». Я говорю: «Приду я к вам, когда освобожусь». Они говорят: «Нет, завтра. Завтра вечером». А завтра вечером у меня заседание совета. На следующий день они мне тоже названивали, я решил, что сначала на совет схожу, а потом посмотрим, - рассказал депутат.

Перед заседанием совета Юферев отводил ребенка домой из детского сада. Он обнаружил на своей лестничной площадке двух женщин в форме и двух операторов с фотоаппаратом и камерой. Муниципал ушел незамеченным и принял решение придать истории огласку и пока не появляться с детьми по этому адресу. В «Яблоке» заявили, что ситуация, в которую попал их представитель возникла неслучайно. По мнению руководителя петербургского отделения партии Екатерины Кузнецовой, в давлении на депутата заинтересована городская администрация. «Яблочница» полагает, что городские власти пытаются «сломать» оппозиционных муниципалов и поссорить с представителями группы «Центрального района за комфортную среду».

Представители партии «Яблоко» в МО «Смольнинское»

Вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев рассказал ЗАКС.Ру, что видел в социальных сетях слухи о его собственном вмешательстве в дела МО «Смольнинское». По его словам, некий блогер связал с ним даже автомобильную аварию, в которую попал другой депутат «Смольнинского» Константин Хрщонович. Единоросс заверил, что у него в муниципалитете нет никаких личных интересов.

- Но как человек государственный, я ориентирован на наших коллег из Смольного. Мы за стабильность, за нормальный подход, - добавил Соловьев.

Тем не менее, заместитель председателя городского парламента допускает, что проявление интереса полиции к Юфереву именно в день выборов главы администрации может быть не случайным:

- Такое внимание привлечено к муниципальному образованию «Смольнинское»! Может быть, кто-то из оппонентов дал такую информацию. Могу предположить, что заказчик был. Кто это? Трудно сказать, там много сил влияния. Там единороссов только два человека.

Соловьев, однако, полагает, что не стоит искать «конспирологические схемы» в истории с Юферевым, так как надзорные и правоохранительные органы обязаны реагировать на поступающие к ним обращения. Аналогичной точки зрения придерживается и и.о. главы муниципалитета Ранков:

- Затрудняюсь сказать, есть ли тут политический подтекст или нет. Но лично мне, если скрывать нечего, я спокойно пустил бы [полицейских] и нигде это не афишировал. Это моя позиция.

Битва за бюджет

Борьба за должность главы местной администрации может быть не менее ожесточенной, чем состоявшееся в сентябре отстаивание завоеванных на выборах мандатов, когда вновь избранные депутаты провели аналог акции «Оккупай» в администрации Центрального района, и продолжающиеся попытки выбрать руководителя муниципалитета.

У муниципального образования «Смольнинское» самый большой в Петербурге бюджет. В 2019 году он составлял 258,6 млн рублей. Бюджет на 2020 год планируют утвердить после выборов главы местной администрации. Муниципалы ожидают, что доходная часть превысит 300 млн рублей и скорее всего будет расти в ближайшие пять лет. МО «Смольнинское» - административный центр города. Здесь расположены посольства, административно-деловой квартал «Невская ратуша», Смольный, правительство и Законодательное собрание Ленинградской области, элитные жилые комплексы, в которых живут чиновники и бизнесмены, множество дорогих магазинов и торговые центры. Основной источник местного бюджета – налоги на доходы и имущество местных жителей и на прибыль работающих здесь предпринимателей.

Бюджет формирует местный совет, а распоряжается им муниципальная администрация. То есть лицам, заинтересованным в выборе конкретных подрядчиков для проведения тех или иных мероприятий, или организацию закупок нужного объема товаров у нужных поставщиков, наличие удобного человека в руководстве муниципальной администрации куда важнее, чем большинство мест в совете.

Очередное заседание местных муниципалов запланировано на 26 февраля. Ожидается, что новый конкурс на должность главы администрации будет объявлен в этот день.

Сергей Еремеев

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