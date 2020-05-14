В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе подтвердили смерть четырех медиков от COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции стали четыре медика НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, уведомил главврач учреждения Антон Повзун в беседе с "Петербургским дневником".

Он рассказал также, что его коллеги с легким течением заболевания лечатся дома, а более тяжелые - лежат в больницах.

Ситуация в НИИ скорой помощи на сегодняшний день достаточно напряженная, отметил Повзун.

"Пациенты поступают, у многих из них заболевание может протекать бессимптомно. В случае появления клинических признаков мы немедленно изолируем такого пациента и перенаправляем в профильный стационар, работающий по ковиду. Но, к сожалению, предусмотреть все невозможно", - уточнил главврач.

Официальный перечень петербургских медработников, погибших из-за COVID-19, до сих пор не представлен Смольным. Однако напротив городского комитета по здравоохранению неравнодушные граждане учредили собственный мемориал в память об умерших. Депутат Борис Вишневский попросил губернатора Александр Беглова создать официальный памятник в честь скончавшихся врачей.

Между тем, согласно неофициальному списку, который медики ведут самостоятельно, в городе на Неве от ковида погибли 15 медиков, четверо из которых - работники НИИ скорой помощи: Авдонина Татьяна Николаевна, 59 лет, медсестра; Веселаго Лариса Михайловна, 71 год, гинеколог; Новикова Ольга Олеговна, 46 лет, медсестра травматологического отделения; Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра.

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