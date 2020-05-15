Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Следственный комитет предъявил бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщает СК РФ.

Обвинение предъявлено по пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Современный Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу в 1997 году.

По версии следствия, Быков причастен к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. Один из убитых входил в преступную группировку, которую возглавлял Быков, и, считают следователи, поссорился с ним. После этого члена ОПГ и его приятеля убили. Сейчас Быков арестован до 4 июля.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").