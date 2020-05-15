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13:31

МИД предоставят 900 млн рублей на помощь застрявшим за рубежом россиянам

фото ЗакС политика МИД предоставят 900 млн рублей на помощь застрявшим за рубежом россиянам

Министерству иностранных дел РФ выделяет из резервного фонда 900 млн рублей на помощь россиянам, вынужденно не имеющим возможности вернуться на родину из-за пандемии COVID-19. Соответствующий документ доступен на портале правовой информации.

Распоряжение подписано и.о. премьер-министра Андреем Белоусовым. МИД обязуется потратить обозначенную сумму на оказание социальной поддержки застрявшим за рубежом гражданам. Помощь должна быть обеспечена до момента возвращения граждан РФ домой.

МИД поручено проконтролировать эффективное использование выделенных денег и до 1 февраля 2020 года предоставить правительству отчет.

Ранее, напомним, кабмин одобрил выделение 23 млрд рублей пострадавшим из-за пандемии отечественным авиаперевозчикам.

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