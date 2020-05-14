18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:13

Правительство выделило 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от COVID-19

фото ЗакС политика Правительство выделило 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от COVID-19

Члены кабинета министров сошлись во мнении, что российским авиаперевозчикам, вынужденно приостановившим свою деятельность из-за пандемии COVID-19, следует выделить 23,4 млрд рублей господдержки, передают РИА "Новости".

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", - указывается в сообщении кабмина.

Субсидии должны быть распределены на зарплаты сотрудникам (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (не более 30%), оплату стоянки самолетов (не больше 10%), а также на операционную деятельность и на содержание имуществ.

Для того, чтобы получить средства, компании должны обратиться в Росавиацию. Ведомство примет решение в течение 20 рабочих дней после подачи заявления.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции вынудило правительство РФ приостановить авиасообщение с другими странами начиная с 27 марта. Исключение соствляет только возврат россиян из-за рубежа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:42 Количество россиян, подхвативших коронавирус, превысило 252 тысячи человек

10:13 Правительство выделило 23 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от COVID-19

9:45 Думские жириновцы предлагают исключить из УК статью об оскорблении чиновников

9:20 "Ростех", "Росатом" и ВЭБ построят 25 мусоросжигательных заводов за 600 млрд рублей

13 мая, 21:48 "Святая обязанность каждого депутата"

13 мая, 20:55 СМИ: Сечин будет руководить "Роснефтью" еще пять лет

13 мая, 20:25 Псковичам разрешат гулять по улицам

13 мая, 19:59 Муниципал: Швец рассказал об угрозах со стороны главы МО "Купчино"

13 мая, 19:39 Роспотребнадзор советует следить за мытьем рук в школах и отменить общие перемены

13 мая, 19:23 Рыбные пруды и отзывчивые чиновники: Беглов рассказал депутатам о своем Петербурге

13 мая, 18:53 СМИ: Замглавы Красносельского района задержали из-за взятки

13 мая, 18:52 Правительство отказалось от создания российского аналога "Википедии"

13 мая, 18:49 Петербургским пенсионерам предложат уведомить чиновников о своей самоизоляции по электронной почте

13 мая, 18:35 Гудков интересуется тем, как Беглову удается разговаривать в маске

13 мая, 18:15 Суд оставил в силе пять лет колонии жителю Калуги за оправдание терроризма в соцсетях

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru