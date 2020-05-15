Анестезиологу из Покровской больницы заплатят 300 тысяч рублей из-за заражения COVID-19

Врача-анестезиолога из петербургской Покровской больницы Сергея Саяпина признали пострадавшим от коронавирусной инфекции, делится Znak.com.

"Бумагу об этом отправили в органы социальной защиты, там мне подтвердили ее получение", - рассказал медик.

Саяпин окажется в числе первых врачей, которые получат компенсации из-за заражения на рабочем месте.

Напомним, с начала пандемии в Покровскую больницу доставляли лишь пациентов с пневмонией - в связи с этим трудившемуся там медперсоналу не выдавали должных средств индивидуальной защиты. Сотрудники больницы записали видеообращение, в котором поведали об условиях труда. Через некоторое время у Саяпина подтвердился COVID-19. Мужчина уверен, что заразился из-за халатности главврача учреждения. Лечился Саяпин в Боткинской больнице, а после выписки написал служебную записку с требованием компенсации.

Не так давно в городском комитете по здравоохранению решили, что не все медработники, переболевшие коронавирусом, должны получаться выплаты в размере 300 и 500 тысяч, либо 1 млн рублей посмертно. Выяснять причину заражения медика должна спецкомиссия, которая должна устанавливать его вину. Через неделю постановление скорректировали, вычеркнув из него оценку вины заболевших медслужащих.