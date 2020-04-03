Лишенные средств защиты врачи Покровской больницы записали видеообращение

На сайте видеохостинга YouTube появилось коллективное обращение персонала Покровской больницы ко всем неравнодушным журналистам, в котором сотрудники описывают плачевные условия для лечения больных. По их словам, в их распоряжении не имеется ни средств защиты, ни необходимых для работы медицинских препаратов. Больница при этом принимает граждан с любым видом пневмонии, в том числе самым опасным - коронавирусным.

"Наше руководство выделяет нам средств защиты на одно отделение - одну-две упаковки. Мы не отказываемся от работы в отделении, любим наших пациентов, но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным. От заражений не застрахован никто. Вирус не щадит ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей", - говорится в обращении.

При этом, по словам медиков, руководство больницы отказалось выделить требующееся оборудование и препараты, и, более того, пообещало "разобраться" с теми, кто жалуется и выражает недовольство нынешними условиями работы.

"Но мы не боимся", - заверили находящиеся в кадре врачи.

Они просят обеспечить их кислородными баллонами, респираторами и "хоть какими-нибудь медикаментами".

В городском правительстве оперативно отреагировали на обращение. Чиновники утверждают, что больница обеспечена всем необходимым.

"Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. ольной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами", - гласит сообщение пресс-службы петербургской администрации.

Всего к 3 апреля выявили инфекцию COVID-19 у 156 горожан, и еще двое петербуржцев ранее от нее скончались.