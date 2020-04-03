В России выявлен 601 новый случай заражения COVID-19: плюс 9 - в Петербурге

По состоянию на 3 апреля на территории России коронавирусная инфекция обнаружена у ещё 601 человека, таким образом общее число заболевших достигло 4149. Данные доступны на сайте "стопкоронавирус.рф".

Согласно официальным данным, 281 человек излечился, 34 - погибли.

В Петербурге COVID-19 подтвердился у ещё 9 граждан (всего - 156). Впервые Ленинградская область "обогнала" город на Неве по количеству новых случаев инфицирования - плюс 10 случаев (всего - 41).

В Северо-Западе опасная эпидемиологическая обстановка сложилась в республике Коми - там уже 56 заразившихся.

Наибольшее количество граждан с коронавирусом - в Москве и области: 2923 и 211 соответственно.

Всего в мире COVID-19 выявлен уже у более чем одного миллиона человек. Жертвами заболевания стали свыше 53 тысяч граждан.