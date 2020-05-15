ТИК №2 не собрал кворум для утверждения мундепами МО "Остров Декабристов" представителей "Яблока"

Территориальная избирательная комиссия №2 на заседании 15 мая не смогла собрать кворум для принятия решения о подведении новых итогов выборов, сообщил ЗАКС.Ру экс-кандидат в мундепы МО "Остров Декабристов" Алексей Захаров. Он вместе с Наталией Невзоровой выиграл суд об отмене итогов выборов, по которым бывшие кандидаты должны получить мандаты муниципальных депутатов.

Однако, соответствующее решение комиссия пока не приняла.

- Заседание было назначено, уведомление было разослано вчера в 19 вечера. По факту, что мы имеем: было три члена территориальной избирательной комиссии вместе с председателем, при том, что для кворума необходимо хотя бы шесть. Соответственно, по этой причине у нас заседание признано несостоявшимся, - рассказал Захаров.

При этом, 12 мая ТИК №2 смог провести заседание: четыре члена комиссии пришли на него лично и еще четверо приняли участие в совещании дистанционно, рассказал экс-кандидат. Он уточнил, что в повестке дня стоял вопрос о возложении на ТИК полномочий окружной избирательной комиссии №22, которая отвечала за выборы на участках с отмененными итогами голосования. Большинство членов территориального избиркома проголосовали против этого решения, заявил экс-кандидат. Таким образом ТИК решил, что не обязан подводить итоги выборов за нижестоящую комиссию.

Ранее территориальный избирком получил полномочия избирательной комиссии муниципального образования. Вместе с ними к ТИКу перешли и полномочия нижестоящих окружных комиссий, заявили члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании рабочей группы 13 мая, сообщил Захаров. По его словам, также Горизбирком указал председателю ТИК №2, что решение о подведении новых итогах выборов и передаче мандатов должна принять территориальная комиссия.

- Соответственно сегодня ТИК, у которого, как выясняется, есть не только полномочия ИКМО, но и окружной комиссии, ничего особо не мешало принять решение и подвести итоги выборов, которые сейчас отсутствуют, потому что прежнее решение отменено, а новое не принято. Видимо, ТИК №2 устраивает, когда итоги не подведены и члены территориальной избирательной комиссии позволяют себе не приходить на заседания, - отметил Захаров.

Он уточнил, что следующее заседание назначено на 19:00 часов 18 мая.

Экс-кандидат добавил, что вместе с партией "Яблоко", от которой выдвигался на муниципальных выборах, подал жалобу в Горизбирком на неисполнение ТИКом решения суда. Предварительно ее уже рассмотрели в составе рабочей группы 13 мая и предложили обязать территориальный избирком подвести итоги выборов по МО "Остров Декабристов". Окончательное решение по жалобе ГИК должен принять на заседании 19 мая, рассказал Захаров.

Напомним, Василеостровский районный суд еще в декабре 2019 года отменил итоги пересчетов голосов на шести избирательных участках 22 округа муниципального образования "Остров Декабристов" и обязал ИКМО принять новое решение. По нему из состава совета исключаются представители ЛДПР Анастасия Давыдова и "Единой России" Ольга Погосян, которая возглавила муниципальный совет. Вместо них проходят кандидаты от "Яблока" Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

София Саттарова